Mersin'de feci kaza! 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 8 yaralı

Mersin'de feci kaza! 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 8 yaralı
Yayınlanma:
Mersin’in Mut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 34 yaşındaki Muhammed Çetin yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde D-715 Mut-Silifke kara yolu Kurtsuyu mevkisinde meydana geldi. Minibüsün iddiaya göre hatalı sollama yapması sonucu 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

mersin-1.jpg

Tem bağlantı yolunda kaza! 1’i ağır 3 kişi yaralandıTem bağlantı yolunda kaza! 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlardan birini kullanan Muhammed Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

mersin-3.jpg

Kaynak:DHA

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Türkiye
İzmir’de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı
İzmir’de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı
Bakan Uraloğlu'nun ayağı ucuza yerden kesilmiyor: Sel çamuruna girince gözler ayakkabısına çevrildi
Bakan Uraloğlu'nun ayağı ucuza yerden kesilmiyor: Sel çamuruna girince gözler ayakkabısına çevrildi
Diyarbakır’da silah kaçakçılarına operasyon: 6 kişi tutuklandı
Diyarbakır’da silah kaçakçılarına operasyon: 6 kişi tutuklandı