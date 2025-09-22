Mersin'de feci kaza! 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 8 yaralı
Mersin’in Mut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 34 yaşındaki Muhammed Çetin yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde D-715 Mut-Silifke kara yolu Kurtsuyu mevkisinde meydana geldi. Minibüsün iddiaya göre hatalı sollama yapması sonucu 3 araç zincirleme kazaya karıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlardan birini kullanan Muhammed Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
