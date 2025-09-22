Tem bağlantı yolunda kaza! 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Ataşehir'de, seyir halindeki otomobil yol ayrımındaki bariyere çarptı. .

Saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KRK 650 plakalı otomobil henüz tespit edilemeyen bir sebeple aynı istikamette önünde ilerleyen 34 DDD 353 plakalı başka bir otomobile ve hemen ardından yol ayrımındaki bariyere çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Trafikte bulunan diğer vatandaşlar kazayı ihbar ederken bir yandan da kaza yapan sürücülerin yardımına koştu.

Kaza anında her iki otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandığı öğrenildi.

Kadıköy'de zincirleme trafik kazası

İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.