İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yüklü miktarda ele geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde narkotik suçlara yönelik operasyonda, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle'de bulunan bir konutta uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair aldıkları bilgi üzerine harekete geçti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, söz konusu adrese yaptıkları baskında arama çalışması başlattı. Evde yapılan aramada, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme bulundu.

317 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Arama sonucunda toplam 317 gram ağırlığında esrar ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 10 bin 800 TL tutarında nakde de el konuldu.

ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında K.G. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.