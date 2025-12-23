İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yüklü miktarda ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yüklü miktarda ele geçirildi
Yayınlanma:
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda esrar ve para ele geçirildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde narkotik suçlara yönelik operasyonda, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle'de bulunan bir konutta uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair aldıkları bilgi üzerine harekete geçti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, söz konusu adrese yaptıkları baskında arama çalışması başlattı. Evde yapılan aramada, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme bulundu.

317 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Arama sonucunda toplam 317 gram ağırlığında esrar ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 10 bin 800 TL tutarında nakde de el konuldu.

Uyuşturucu partilerine katıldığı iddia ediliyor! Defne Samyeli'den açıklamaUyuşturucu partilerine katıldığı iddia ediliyor! Defne Samyeli'den açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Yaşar Koz...Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Yaşar Koz...

ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında K.G. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Türkiye
Kayseri’de kıraathanede bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç ağır yaralı
Kayseri’de kıraathanede bıçaklı kavga: 19 yaşındaki genç ağır yaralı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirleri için toplantı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirleri için toplantı