Kadıköy'de zincirleme trafik kazası

Yayınlanma:
Kadıköy’de D-100 Karayolu Acıbadem mevkisinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kadıköy'de D-100 Karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, saat 21.45 sıralarında D-100 Karayolu Acıbadem mevkisinde yaşandı. 34 JB 6372 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen 34 GCA 65 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 GCA 65 plakalı otomobil, 34 MUJ 460 plakalı araca çarptıktan sonra yol kenarındaki beton duvara vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

