Rüşvetle ve torpille 'memurluk' hayali sattılar! Milyonlarca liralık vurgun

Batman merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, "kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme" ve "devlet memuru olarak atanma" vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Dört yıl boyunca yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen şebekenin dört üyesi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından titiz bir çalışma yürütüldü. Ekipler, devlet memuru olma hayali kuran vatandaşları hedef alarak dolandırıcılık yapan bir şebekenin varlığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ve faaliyet gösterdikleri iller belirlendi.

Soruşturma kapsamında, Batman merkezli olmak üzere Ankara ve Mardin illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, mağdurları kandırmak için çeşitli bakanlıklara aitmiş gibi profesyonelce hazırlanmış 150 adet sahte atama belgesi ele geçirildi.

OFİS TUTUP BAKANLARLA KONUŞUR GİBİ YAPMIŞLAR

Yapılan incelemelerde, şebekenin son derece organize ve inandırıcı yöntemler kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, faaliyetlerine resmi bir görünüm kazandırmak ve kurbanlarının güvenini artırmak amacıyla özel bir ofis tuttukları belirlendi. İşe girmek için kendilerine başvuran kişileri bu ofiste ağırlayan şüphelilerin, mağdurların yanında telefonla arama yaparak kendilerini bakan ya da milletvekilleri gibi üst düzey devlet yetkilileriyle konuşuyormuş gibi gösterdikleri tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin yakalanmamak için sürekli olarak telefon numarası ve SIM kart değiştirdikleri de anlaşıldı. Soruşturma sırasında alınan mağdur ifadeleri, şebekenin bir başka karanlık yüzünü daha ortaya çıkardı. Dolandırıldıklarını anlayan ve paralarını geri isteyen kişilerin, şikayetçi olmamaları için şüpheliler tarafından tehdit edildiği ve baskı altına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan dört şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

