Annenin yeni evlendiği kişinin soyadı çocuğa geçer mi? Yargıtay'dan karar

Yayınlanma:
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Antalya’da bir mahkemenin çocuğun, annenin yeni evlendiği eşin soyadını kullanmasına ilişkin kararını hukuka aykırı bularak bozdu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinden boşanan bir kadının çocuğunun soyadının yeni evlendiği eşinin soyadıyla değiştirilmesine dair mahkeme kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Antalya’da yaşayan bir kadın, eski eşinden boşanmasının ardından çocuğun velayetinin kendisine verilmesiyle birlikte çocuğunun boşandığı eşin soyadını taşımaya devam ettiğini belirtti. Kadın, kendi yeni evliliği sonrasında çocuğunun soyadının farklı olmasının sorun yarattığını ileri sürerek, çocuğunun yeni eşinin soyadını taşıması, bu mümkün değilse kendi kızlık soyadını alması için mahkemeye başvurdu.

Antalya 9. Aile Mahkemesi, çocuğun annenin yeni evlendiği eşin soyadını kullanmasına karar verdi ve karar istinaf incelemesinden geçmeksizin kesinleşti. Ancak Adalet Bakanlığı, verilen kararın hatalı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma talebinde bulundu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yerel mahkeme kararını sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.

Kararın gerekçesinde, Türk hukuk sisteminde evlilik birliğinde doğan çocuğun babasının soyadını alabileceği, boşanma sonrasında velayeti annede olan çocuğun ise annenin bekarlık soyadını “çocuğun üstün yararı” bulunduğu durumlarda kullanabileceği vurgulandı. Kararda, annenin yeni evliliği nedeniyle bekarlık soyadını kullanmadığı ve çocuğun annenin yeni eşinin soyadını almasının hukuka uygun olmadığı belirtildi.

Yargıtay, “Küçüğün soyadının davacı annenin sonraki evliliğinde kazandığı soyadıyla değiştirilmesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuş ve hükmün kanun yararına bozulmasını gerektirmiştir” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

