Ankara'da zincirleme kaza: Yaralılar var!

Ankara’da Etimesgut ilçesi Şehit Murat Üçöz Alt Geçidi’nde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen 3 araç çarpıştı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar ekipler tarafından kaldırılırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

