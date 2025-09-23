Çocuklara 'su' veren askerlere soruşturma açıldı: Astsubaya 'emre itaatsizlik' cezası!

Hatay’da hudut hattında görev yapan askerler, haziran ayında bir sınır karakolundan dönüş yolunda köy yolunda karşılaştıkları çocuklara su verdi. Askerler, haklarında başlatılan soruşturmada ifadelerinde suyu insani nedenlerle verdiklerini belirtti.

Askerler herhangi bir ceza almazken, suyun alındığı karakol deposundan sorumlu olan astsubay hakkında işlem yapıldı. Güvenlik zafiyeti gerekçesiyle "emre itaatsizlik" suçlamasıyla ceza verilen astsubay için ayrıca idari süreç de başlatıldı.

Astsubay hakkında, "Denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlama" gerekçesiyle de "soruşturma izni" verildi.

Soruşturma evrakına göre, Hatay’da Suriye sınırındaki Karbeyaz Hudut Karakolu’na yakıt ikmali için gelen bölük komutanlığında görevli uzman çavuşlar, karakoldaki depo sorumlusundan su istedi.

Sorumlu erden aldıkları pet suları tankere koyup, ikmalin ardından yola çıkan uzman çavuşlar, Yolağzı köyü yakınında su isteyen çocuklarla karşılaştı ve çocuklara bu sulardan verdi.

Olaya şahit olan bölük komutanı üsteğmenin tutturduğu tutanağa göre, uzman çavuşlar neden yolda bekledikleri ve neden 5-6 koli (35-40 adet) su indirdikleri sorularına karşılık önce, “Yan kapaklar açıktı, sular düştü” yanıtını verdi, “Düşmüş gibi durmuyor” denildiğinde ise suyu çocuklara vermek için indirdiklerini itiraf etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu tutanakla 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı, olayın araştırılması amacıyla 19 Haziran 2025’te disiplin soruşturması başlattı. Disiplin heyeti, soruşturma kapsamında olayla ilişkili karakol depo sorumlusu piyade er, askeri araçtaki iki uzman çavuş, bölük komutanı üsteğmenin şoförü ve habercisi iki erin bilgilerine başvurdu.

Soruşturmada, tankerde görevli askerlere, “5-6 koli su vermeye teşebbüs ettiğiniz tespit edilmiştir. Yola çıkan grupta takribi 6-7 çocuk olmasına rağmen neden 5-6 koli (35-40 adet) su indirdiniz?” sorusu yöneltildi, ayrıca, daha önce köylülere bu şekilde istihkak ürün verip vermedikleri soruldu.

Askerler, “Olayın aniden meydana gelmesi ve şahısların çocuk olmaları nedeniyle şefkat duygusuyla suları paylaşmak istedim” dedi.

ASTSUBAYA AYLIKTAN KESME CEZASI

Disiplin soruşturmasının sonucunda, olay günü karakolda görevli astsubaya, “emre itaatsizlik” suçu kapsamında, "yakıt ikmaline nezaret etmediği ve depodan malzeme alınmasına neden olduğu" gerekçesiyle aylıktan kesme cezası verildi.

Aylıktan kesme cezası verilen astsubay, 23 Temmuz’da karara itiraz etti. İtirazın kabul edilmemesi üzerine ceza, 21 Ağustos 2025’te kesinleşti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 10’uncu Hudut Tugay Komutanlığı Disiplin Subaylığı, kararın gerekçesini, “Depoda kilit altında bulunan suların izinsiz şekilde sivil vatandaşlara verilmesi ile ilgili olaya her ne kadar devlet zararının doğmadığı iddia edilmiş olsa da bu durumun 'güvenlik zafiyeti yarattığı ve depodaki diğer malzemeleri de tehlikeye attığı' açıktır” sözleriyle açıkladı.

'ZİMMET VEYA İRTİKAP SUÇUNUN İŞLENMESİNE İMKAN SAĞLAMA'

Disiplin soruşturmasındaki tespitler üzerine 10’uncu Hudut Tugay Komutanlığı, konunun Cumhuriyet Savcıları’nca incelenip incelenemeyeceğinin tespit edilmesi için 14 Ağustos’ta ön inceleme başlattı.

Ön incelemede, "olayın meydana geldiği saatte depo anahtarlarının karakol astsubayında bulunmaması nedeniyle, yakıt ikmaline nezaret etmediği için depoda bulunan suların izinsiz bir şekilde alınarak sivil vatandaşlara verilmesine neden olduğu" sonucuna varıldı. Astsubayın, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 251/2 hükmünde düzenlenen, “Denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlama” eylemini gerçekleştirdiği değerlendirilen ön incelemede, astsubayla ilgili "soruşturma izni verilebilir" değerlendirmesi yapıldı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 10’uncu Hudut Tugay Komutanlığı’nın "soruşturma izni verilmesi" kararına astsubayın avukatları, 5 Eylül’de Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde, bu tip kumanya ve su gibi günlük sarf malzemelerinden talep edilmesinde, malzemelerin, rütbeli askeri personele teslim edilmesinde askeri işleyiş ve uygulamalara aykırı bir yön bulunmadığı ifade edilerek, suların zimmetli malzeme olmadığı ve zimmetli ordu malzemelerinin depolandığı yerden farklı bir mahalde muhafaza edildiğinin altı çizildi.

Karakol sorumlusu astsubay hakkındaki soruşturma izni verilmesi kararının kaldırılması talebi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nce ele alınacak.