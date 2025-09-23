Cezaevinden ikinci çıkışında hamile eşini öldürdü: Mahkeme son sözünü kabul etmedi

Yayınlanma:
Mersin'de bir şahıs cezaevinden ikinci çıkışında hamile eşini öldürdü. Daha önce de 3 çocuk annesi eşine şiddet uygulayan şahıs hakkında karar verildi. Mahkeme son sözünü kabul etmedi...

Mersin'de Bekir Aktekin (31) isimli şahıs, cezaevinden çıktıktan 6 gün sonra hamile eşi Seher Aktekin'i (26) pompalı tüfekle vurarak katletti.

Daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve bu nedenle 3 kez uzaklaştırma aldığı öğrenilen Bekir Aktekin'e aynı olaydaki 2 ayrı suçtan ceza verildi.

CEZAEVİNDEN İKİNCİ ÇIKIŞINDA HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, 20 Haziran 2024'te Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan tutuklu olduğu cezaevinden 14 Haziran’da tahliye olan Bekir Aktekin, 3 çocuk annesi, hamile eşi Seher Aktekin'i babasının bekçilik yaptığı portakal bahçesine götürdü.

Bekir Aktekin, burada eşini pompalı tüfekle vurdu. Seher Aktekin olay yerinde hayatını kaybetti, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Bekir Aktekin'in eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı, bu nedenle 3 kez uzaklaştırma aldığı, ayrıca 11 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2023'te te ceza alıp, 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Bekir Aktekin hakkında 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan iddianame hazırlandı.

MAHKEME SON SÖZÜNÜ KABUL ETMEDİ

İddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın 5’inci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Aktekin, avukatlar ve müşteki yakınları katıldı.

Avukatların beyanının ardından son sözü sorulan Aktekin, pişman olduğunu söyledi.

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme sanığa, ‘Hamile eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da 2,5 yıl hapis ile 12 bin lira cezaya çarptırıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

