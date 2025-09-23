Dolar almayı düşünenler dikkat!

Yatırımını dolara yapmayı düşünenleri yakından ilgilendiren bir tahmin geldi. Alman bankacılık devi çarpıcı bir öngörüde bulundu.

Deutsche Bank, ABD dolarının zayıf seyrini sürdürmesini beklediğini açıkladı. Bankanın stratejistlerine göre, ABD varlıklarından çıkış ve Fed’in bağımsızlığına dair artan kaygılar, dolar üzerindeki baskıyı daha da artıracak.

YATIRIMCILAR DOLARDAN UZAKLAŞIYOR

Deutsche Bank analistleri, yatırımcıların offshore piyasalarda yaptıkları hedge işlemlerinde artık doları tercih etmediğini, bu durumun kalıcı bir trende dönüştüğünü vurguladı. Banka, yatırımcıların ABD varlıklarından çekilmesinin doların değer kaybını hızlandırabileceğini belirtti.

COVID SONRASI YENİ DENGELER

Stratejistler, Covid-19 döneminden bu yana ilk kez mali ve arz yönlü farklılıkların ABD yerine dünyanın geri kalanına avantaj sağladığını ifade etti. Bu gelişmenin, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybını destekleyen bir unsur olduğunun altını çizdiler.

DOLAR ENDEKSİNDE TARİHİ SEVİYELER

ABD dolarının başlıca para birimlerine karşı gücünü gösteren Dolar Endeksi (DXY), geçen hafta son üç buçuk yılın en düşük seviyesi olan 96,218’e kadar geriledi. Ancak daha sonra toparlanarak 97,368 seviyesinde işlem gördü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

