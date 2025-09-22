Altın durmuyor: Rekor üzerine rekor! Bakın uzman ne dedi?

Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle altında rekor hareketliliği yaşanıyor.

Altın fiyatları haftalardır rekor üzerine rekor kırarken Fed'in faiz indirimi kararıyla geçen hafta tansiyonu düşürdü. Rekor serisini ara ara soluklandıran altında Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 17 Eylül'de açıkladığı faiz kararı etkili oldu. Fed 2025 yılının altıncı faiz kararında beklentilerin doğrultusunda idirime gitti.

Ancak altın yeniden Fed'e odaklandı. Fed yetkililerinin yapacağı açıklama sarı metalin tansiyonunu yükseltti.

Altın fiyatları düzeltmeye giderken sakin seyir bir anda yönünü yukarı çevirdi. Yeniden tırmanışa geçen altında, yeni hafta yüksek başladı: Gram sabah kırdığı rekorun üzerine bir rekor daha kırdı.

Sabah saatlerinde 4 bin 920 liraya çıkarak tarihi zirvesini test eden gram altın yükselişini sürdürdü ve 4 bin 938 lira seviyesi ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

FED BAŞKANI POWELL'IN KONUŞMASINA ODAKLANDI

Altın fiyatları bu hafta FED Başkanı Powell’ın konuşması başta olmak üzere bir takım gelişmelere odaklandı. Powell'ın yarın yapacağı konuşma öncesi rekor tazeleyen altında takip edilecek diğer gelişmeler şu şekilde:

Perşembe günü ABD 2. çeyrek büyüme rakamı ve dayanıklı mal siparişleri verisi gelecek. Cuma günü ise Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (PCE) ile Michigan tüketici güven endeksi öne çıkan veriler arasında bulunuyor.

BAŞEKONOMİST ERYILMAZ UYARDI: SATMAYIN

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise altındaki hareketliliğe ilişkin Elinde altın bulunduranların “satmaması gerektiği" telkininde bulundu. Eryılmaz, ons altında 3.600 dolar ve gram altında 4.780 TL’nin önemli bir destek olduğuna işaret ederek, söz konusu seviyelerin üzerinde kalıcılık halinde altında pozitif görünümün korunacağını ifade etti.

Bu hafta FED Başkanı Powell’ın konuşması, ABD ekonomisine dair ikinci çeyrek büyümesi ve yine ABD’den gelecek Çekirdek PCE verilerine dikkat çeken Doç. Dr. Eryılmaz, altında kısa vadeli yeni alım yapmak isteyenlere “bekle-gör” önerisinde bulundu. Doç. Dr. Eryılmaz, uzun vadeli biriktiren yatırımcılar için ise her geri çekilmenin bir alım fırsatı olduğunu vurguladı.

"BU SEVİYENİN ALTINA GELİRSE..."

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ekonomist Tuncay Turşucu da altının geçen haftaki FED toplantısının ardından ons altının, 3.640 dolar seviyesindeki simetrik destek noktası üzerinde güçlenmeye başladığına işaret etti.

Turşucu, şu uyarıda bulundu:

“Ons 3.640 dolar üzerinde kalırsa, 3.840 dolarda bulunan bir sonraki simetrik hedefe doğru gitme ihtimali yükselebilir. 3.640 dolar seviyesini ‘zarar kes’ olarak almalıyız. Bu seviyenin altına gerilerse, tablo değişebilir.”

Dolar endeksinin zayıf ve EUR/USD paritesinin güçlü seyri ile birlikte ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüşün, altın fiyatlarını desteklemeye devam edebileceğini öngördü.