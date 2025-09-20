Altın fiyatları yükseldi talep arttı

Altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşması, gösterişten vazgeçmek istemeyenleri imitasyon altın takılara yönlendirdi. Kapalıçarşı’daki mağazalarda, ajda bilezikten altın kemere kadar birçok imitasyon ürünün talebi yükseldi.

Dev banka altın tahminini değiştirdi

Gerçek altın ile ayırt edilmesi neredeyse mümkün olmayan bu ürünler, özellikle düğün ve özel günlerde tercih ediliyor.

BİR KÜLTÜR OBJESİ OLARAK ALTIN

Anadolu kültüründe hem yatırım aracı hem de önemli bir gelenek olan altının fiyatlarındaki artış, altın kaplama imitasyon ürünlere olan ilgiyi artırdı. Altın kemerlerden hasır setlere, ajda bileziklerden akıtma kolyelere kadar birçok kuyum ürününün neredeyse aynısı piyasada bulunuyor.

GELİNLERE GERÇEK DEĞERİ YÜKSEK TAKILAR YERİNE İMİTASYONLAR TAKILIYOR

Gelinlere takılan takılar, ailelerin maddi durumuna göre farklılık gösteriyor. Maddi imkanı kısıtlı aileler, gösterişli gerçek altın takılar yerine milyonlar değerindeki benzer imitasyon ürünlerle gelinlerini donatıyor. Bazı sosyal medya fenomenleri de bu imitasyonları kullanarak takipçilerine yüksek maddi duruma sahip oldukları izlenimini veriyor.

DÜĞÜNDE GERÇEK ALTINI BOZDURANLAR, SAHTELERİNİ KULLANIYOR

Düğününde taktığı gerçek altınları ihtiyaçları nedeniyle bozdurup, yakınlarının bundan haberdar olmaması için aynı modellerin sahte versiyonlarını satın alanlar, sosyal ortamlarda imitasyon takılarla boy gösteriyor.

Düğünlerde altın dönemi bitti!

KAPALIÇARŞI’DA İMİTASYON TAKI SATIŞI YÜKSELİYOR

Kapalıçarşı çevresindeki imitasyon takı satış mağazalarından birinin sahibi Mehmet Yağıcı, altın fiyatlarının artmasıyla bu ürünlere olan talebin neden yükseldiğini açıkladı. Pandemi sonrası yükselen altın fiyatlarıyla birlikte altın kaplama takılara rağbetin çoğaldığını belirtti.

Yağıcı, kuyumculuk mesleğini sürdürdüğünü, altın ajda bileziklerin kuyumcularda 45-50 bin lira civarında satıldığını, kendi imalatları olan çelik ve bakırdan üretilen altın kaplama ajda bileziklerin ise 250-300 lira arasında fiyatlandığını ifade etti. "Tek fark ham maddesinin gerçek altın olmaması" dedi.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE İMİTASYON TAKI GÖNDERİLİYOR

Mehmet Yağıcı, imitasyon takıların gerçek ürünlerle birebir aynı olduğunu ve dışarıdan fark edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtti. Ürünlerin içine "demo" damgası koyduklarını, ancak bunu yalnızca iç kısmına bakarak anlamanın mümkün olduğunu söyledi. Alıcıların çoğunlukla gelinler olduğunu, bazılarının maddi durumu yetersiz olduğu için gerçek takıların yanına imitasyon ürünler de aldığını aktardı. Böylece eşe dosta takıları tamamlama imkanı bulduklarını ifade etti.

ROMAN DÜĞÜNLERİNDE İMİTASYON TAKILARA YOĞUN TALEP

Takı konusunda gösterişin sınır tanımadığı Roman düğünlerinde de imitasyon takılara yoğun talep olduğunu anlatan Yağıcı, "Roman müşterilerimiz 7-8 tane takı takmayı seviyor. Onlar için sürekli ürün temin ediyoruz" diye konuştu.

Düğüne gitmek zengin işi oldu borcu altın olan mahvoldu: Gram altında yeni rekor!

İŞÇİLİK KALİTESİ GERÇEK KUYUMCU ÜRÜNLERİYLE AYNI

Yağıcı şöyle konuştu:

"Altın, bilezik, kemer ve gerdanlık gibi geleneksel takılar vazgeçilmezimizdir. Altının gram fiyatı artmaya devam ediyor. İmitasyon ürünler hem uygun fiyatlı hem de kullanıcıları mutlu ediyor. Günlük olarak turist ve yerli müşteriler geliyor. Biz ürünlerimizin altın kaplama ve bijuteri olduğunu açıkça belirtmekteyiz. En çok ajda ve CNC model takılar tercih ediliyor. Altın kemerler kuyumcularda yaklaşık 1,5 milyon liraya satılırken, bizim ürünlerimiz 1200-1300 lira civarında. İşçilik kuyumcu kalitesinde, fark sadece kullanılan malzeme."

GERÇEK VE İMİTASYON ARASINDA TON FARKI VAR AMA AYIRT ETMEK ZOR

Gerçek altın ile imitasyon ürünlerin ton ve tok ses bakımından farklı olduğunu söyleyen Yağıcı, iki ürünü masaya bıraktığınızda seslerinden ayırt edilebileceğini dile getirdi. Trabzon setinin kuyumculardaki gerçek fiyatının 600-650 bin lira olduğunu, gümüşten üretilen altın kaplama versiyonunu ise mağazada 22 bin liraya sattıklarını belirtti. Bu modelin en çok ilgi gören ürünlerden biri olduğunu kaydetti.