Dev banka altın tahminini değiştirdi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararının ardından, küresel piyasaların gözü yeniden altın ve enerji fiyatlarına çevrildi. Önde gelen yatırım bankalarından Citi, altın için yükseliş yönündeki beklentisini sürdürürken, petrol fiyatları konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergiledi.

ALTINDA KISA VADEDE HEDEF 3.800 DOLAR

Fed faizi indirdi altın rota değiştirdi

Altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize eden Citi, üç aylık ons altın hedefini 3.600 dolardan 3.800 dolara yükseltti. Banka, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesinin fiyatları desteklemeye devam edeceğini belirtti. Kısa vadede boğa piyasasının süreceği öngörüsü de raporda yer aldı.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME BEKLENİYOR

Citi’nin raporunda yer alan bir diğer önemli başlık ise petrol oldu. Banka, Brent petrol fiyatlarının 2025 yılının sonunda varil başına 60 dolara kadar gerileyebileceğini öngördü. Ayrıca, 2026’nın ikinci ve dördüncü çeyreklerinde ise ortalama petrol fiyatlarının 62 dolar seviyelerinde dengelenmesi bekleniyor.

Dev bankadan altın tahmini: 12 bin lira birden artacak

Fed’in faiz politikalarında gevşeme sinyalleri vermesi, altına olan talebi artırdı. Citi, yatırımcıların küresel belirsizlik ortamında altını güvenli liman olarak görmeye devam edeceğini ve bunun da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağını vurguladı.