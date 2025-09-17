Dev bankadan altın tahmini: 12 bin lira birden artacak

Almanya'nın dev bankası Deutshe altın ve gümüşle ilgili rekor bir tahminde bulundu. Banka tarih verdi ve ons altının 300 dolar (yaklaşık 12 bin 380 TL) artacağını öngördü.

Almanya'nın önde gelen finans kuruluşlarından Deutsche Bank, 2026 yılına dair altın ve gümüş fiyatı öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Frankfurt merkezli banka, ons altın fiyatı için tahminini 3.700 dolardan 4.000 dolara, ons gümüş tahminini ise 40 dolardan 45 dolara yükseltti.

ALTINDA 4.000 DOLAR BEKLENTİSİ

Deutsche Bank, altın fiyatlarına ilişkin yeni değerlendirmesinde, piyasada görülen uygun döviz kurları ve faiz ortamının etkili olduğunu vurguladı. Bankanın analizine göre, altın fiyatı mevcut seviyelerde değerli görünse de, bu durumun arkasında özellikle merkez bankaları ve resmi kurumlar tarafından sürdürülen güçlü alım talebi bulunuyor.

Raporda, altının uzun vadeli "adil değerine" kıyasla yüksek işlem gördüğü ifade edilse de, bu fiyat seviyesinin destekleyici yapısal dinamikler nedeniyle kalıcı olabileceği görüşü paylaşıldı.

GÜMÜŞTE 45 DOLAR TAHMİNİ

Deutsche Bank, 2026 yılı gümüş fiyatı beklentisini de yükseltti. Önceki tahminini 40 dolar olarak belirleyen banka, yeni projeksiyonunda gümüş için ortalama ons fiyatını 45 dolar olarak güncelledi. Özellikle sanayi talebinin ve yatırımcı ilgisinin devam edeceği öngörüsü, bu artışın temel gerekçesi olarak gösterildi.

