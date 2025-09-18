Fed faizi indirdi altın rota değiştirdi

Fed faizi indirdi altın rota değiştirdi
Altın fiyatlarında rekor serisi Fed'in indirim kararıyla bozuldu. Altın fiyatlarında yukarı yönlü rota tersinde döndü. Peki altın fiyatları bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?

Altın fiyatları haftalardır rekor üzerine rekor kırarken dün başlayan sakinlik Fed'in faiz indirimi kararıyla düşüşe evrildi. Rekor serisini ara ara soluklandıran altında Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı etkili oldu. Fed 2025 yılının altıncı faiz kararında beklentilerin doğrultusunda idirime gitti. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini 4.00-4.25 aralığına çekti. Günlerdir tarihi rekorlara koşan altın fiyatlarında faizi kararı doğrudan etkili oldu.

Ons altın günlerdir yükselişini sürdürürken bugün yüzde -0,57 değer kaybıyla 3,638 dolardan işlem görüyor. Gram da benzer şekilde düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da 4 bin 986 liradan işlem gören gram altın piyasalarda 4 bin 829 TL'den alıcı buluyor.

Kritik Fed kararının öncesinde altın fiyatları düşüşe geçse asıl düzeltme karardan sonra geldi.

İşte 18 Eylül 2025 saat 09:30'a ait güncel altın fiyatları:

Gram altın % -0,46

ALIŞ(TL) 4.834,00

SATIŞ(TL) 4.834,51

Çeyrek Altın % -0,48

ALIŞ(TL) 8.061,00

SATIŞ(TL) 8.133,00

Altın (ONS) % -0,57

ALIŞ($) 3.638,24

SATIŞ($) 3.638,60

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

