Düğünlerde altın dönemi bitti!

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yatırımcıların ve düğün davetlilerinin yönünü gümüş takılara çevirmesine neden oldu. Kuyumcular, artık altın yerine gümüş takı taleplerinin arttığını belirtiyor.

Gram altın, Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sinyali sonrasında 4 bin 800 TL seviyesine yaklaşarak rekor seviyelere tırmandı. Aynı dönemde çeyrek altın ise 8 bin TL sınırına kadar yükseldi.

BORSA GERİLEDİ, ALTIN ZİRVEYE YERLEŞTİ

Geçtiğimiz hafta içinde altın fiyatları yüzde 5'in üzerinde değer kazanırken, Borsa İstanbul'da ise yaklaşık yüzde 4,8'lik bir kayıp yaşandı. Uzmanlar, Borsa’daki bu düşüşün geçici olabileceğini ve yatırımcılar için alım fırsatı sunduğunu vurguluyor. Ancak bu süreçte, yatırımcının ilgisi altına kayarken, yükselen fiyatlar vatandaşları farklı alternatiflere yöneltti.

“ÇEYREK BEY” DÖNEMİ BAŞLADI

Altının ulaşılamaz hale gelmesiyle birlikte düğünlerde gümüş takılar ön plana çıkmaya başladı. Vatandaşlar, çeyrek altın yerine artık “çeyrek bey” adı verilen esprili gümüş takıları tercih ediyor. Gümüş, hem şık görünümü hem de uygun fiyatıyla özellikle hediyelik tercihlerde öne çıkıyor.

“ALTIN, BELİRSİZLİKTEN BESLENEN BİR VARLIK”

Ekol Tv'ye konuşan altın ve para piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, piyasadaki son gelişmeleri değerlendirerek şu açıklamayı yaptı:

“Altın, ekonomik ve siyasi belirsizlik dönemlerinde değer kazanan bir enstrümandır. Son bir haftada yatırımcısına yüzde 5’in üzerinde kazandırdı. Buna karşılık BIST 100 endeksindeki düşüş geçici olabilir ve yatırımcılar için geri çekilmeler alım fırsatı oluşturabilir.”

GÜMÜŞE İLGİ HIZLA ARTIYOR

Gümüşe yönelik talebin arttığına dikkat çeken Tuğsavrol, “Artık kuyumculara gelen müşteriler gümüş takıları sormaya başladı. Hediye olarak gümüş tercih edenlerin sayısı da artıyor. Çünkü gümüş, fiyat açısından altına göre çok daha erişilebilir durumda. Şu anda gram gümüşün TL bazındaki değeri 55 seviyelerine ulaşmış durumda,” ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN YATIRIMCILARA "SEPET" STRATEJİSİ ÖNERİSİ

Uzmanlar, yatırım yapacak kişilere tek bir yatırım aracına bağlı kalmamaları, çeşitlendirilmiş portföy oluşturmaları gerektiğini tavsiye ediyor. Tuğsavrol, “Yatırım dünyasının yedinci harikası sepet stratejisidir. Fiyatı düşen varlıklara küçük alımlar yaparak portföyü dengelemek en sağlıklı yoldur,” diyerek yatırımcılara çağrıda bulundu.

*Bu haberde yer alan görüşler yatırım tavsiyesi değildir