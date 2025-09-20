Bu hafta borsayı siyaset belirledi: Ne dolar ne altın...

Yatırımcıların merakla takip ettiği haftalık kazanç raporunda, bu haftanın en fazla kazandıran yatırım araçları belli oldu. Borsa İstanbul’un 11.297,44 puanla zirveyi gördüğü haftada, "güvenli liman" olarak bilinen altın ve döviz yatırımcısına aradığını veremedi. Borsa İstanbul ise siyasi gelişmeler eşliğinde hareket etti. Geçtiğimiz haftalarda CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması ile düşüşe geçen BIST100 endeksi 15 Eylül'de gelen ertelem kararı ile yeniden 11 binin üzerine çıktı.

YSK kararı açıkladı: Borsa'nın tepkisi ne oldu?

CHP Kurultayı davasının ertelenmesi piyasalarda olumlu hava estirdi. Borsa İstanbul kayyum kararı ile kaybettiklerini geri topladı ve büyük yükseliş kaydetti.

DOLAR VE EURODAN SINIRLI YÜKSELİŞ

Dolar ve eurodan ise beklenen performans gelmedi. ABD doları, bu hafta yalnızca yüzde 0,03’lük sınırlı bir artış kaydetti ve 41,38 liraya yükseldi. Euro ise dolara göre daha iyi bir performans sergileyerek yüzde 0,39 değer kazandı ve 48,6980 liradan işlem gördü.

ALTIN CEPHESİNDE DE HAREKET SINIRLI KALDI

Çeyrek altın geçen hafta 8.136 liradan işlem görürken, bu hafta yüzde 0,36 oranında yükselişle 8.165 liraya ulaştı. Cumhuriyet altını da aynı oranla artış göstererek 32.912 liraya çıktı.

Kurultay davası ertelendi: Borsa iki yıllık rekorunu kırdı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise yüzde 0,37 artışla 4.875 liraya yükseldi. Yani altın da yatırımcısına kayda değer bir kazanç sunamadı.

YATIRIM FONLARI YÜKSELİŞTE

Yatırım fonları bu hafta yatırımcısına ortalama yüzde 2,89 oranında kazanç sağladı. Emeklilik fonları ise bu performansı aşarak yüzde 3,14 oranında değer kazandı. Fon kategorileri arasında en yüksek getiriyi ise hisse senedi fonları sağladı. Bu fonlar yüzde 5,50 oranında yükselerek dikkat çekti.

BORSADA SERT YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul yatırımcısı ise haftanın en kazançlı tarafı oldu. BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 10.264,25 puanı ve en yüksek 11.297,44 puanı gördü. Endeks, haftayı bir önceki kapanışa kıyasla yüzde 8,89 değer artışıyla 11.294,48 puanda tamamladı.

Bu yükselişle birlikte hisse senetleri, haftalık bazda yatırımcısına en çok kazandıran araç oldu.