Bu hafta borsayı siyaset belirledi: Ne dolar ne altın...

Bu hafta borsayı siyaset belirledi: Ne dolar ne altın...
Yayınlanma:
Yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu. CHP Kurultay davasının ertelenmesi sonrası gerçekleşen Borsa İstanbul'daki yükseliş ile hisse senetleri en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Yatırımcıların merakla takip ettiği haftalık kazanç raporunda, bu haftanın en fazla kazandıran yatırım araçları belli oldu. Borsa İstanbul’un 11.297,44 puanla zirveyi gördüğü haftada, "güvenli liman" olarak bilinen altın ve döviz yatırımcısına aradığını veremedi. Borsa İstanbul ise siyasi gelişmeler eşliğinde hareket etti. Geçtiğimiz haftalarda CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması ile düşüşe geçen BIST100 endeksi 15 Eylül'de gelen ertelem kararı ile yeniden 11 binin üzerine çıktı.

YSK kararı açıkladı: Borsa'nın tepkisi ne oldu?YSK kararı açıkladı: Borsa'nın tepkisi ne oldu?

CHP Kurultayı davasının ertelenmesi piyasalarda olumlu hava estirdi. Borsa İstanbul kayyum kararı ile kaybettiklerini geri topladı ve büyük yükseliş kaydetti.

DOLAR VE EURODAN SINIRLI YÜKSELİŞ

2021/10/25/dolar-001.jpg

Dolar ve eurodan ise beklenen performans gelmedi. ABD doları, bu hafta yalnızca yüzde 0,03’lük sınırlı bir artış kaydetti ve 41,38 liraya yükseldi. Euro ise dolara göre daha iyi bir performans sergileyerek yüzde 0,39 değer kazandı ve 48,6980 liradan işlem gördü.

ALTIN CEPHESİNDE DE HAREKET SINIRLI KALDI

Çeyrek altın geçen hafta 8.136 liradan işlem görürken, bu hafta yüzde 0,36 oranında yükselişle 8.165 liraya ulaştı. Cumhuriyet altını da aynı oranla artış göstererek 32.912 liraya çıktı.

Kurultay davası ertelendi: Borsa iki yıllık rekorunu kırdıKurultay davası ertelendi: Borsa iki yıllık rekorunu kırdı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise yüzde 0,37 artışla 4.875 liraya yükseldi. Yani altın da yatırımcısına kayda değer bir kazanç sunamadı.

YATIRIM FONLARI YÜKSELİŞTE

2023/09/18/mevduat-faiz-kar-payi-oranlarini-krediler-16034370-amp.jpg

Yatırım fonları bu hafta yatırımcısına ortalama yüzde 2,89 oranında kazanç sağladı. Emeklilik fonları ise bu performansı aşarak yüzde 3,14 oranında değer kazandı. Fon kategorileri arasında en yüksek getiriyi ise hisse senedi fonları sağladı. Bu fonlar yüzde 5,50 oranında yükselerek dikkat çekti.

BORSADA SERT YÜKSELİŞ

2023/09/19/faiz.jpg

Borsa İstanbul yatırımcısı ise haftanın en kazançlı tarafı oldu. BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 10.264,25 puanı ve en yüksek 11.297,44 puanı gördü. Endeks, haftayı bir önceki kapanışa kıyasla yüzde 8,89 değer artışıyla 11.294,48 puanda tamamladı.

Bu yükselişle birlikte hisse senetleri, haftalık bazda yatırımcısına en çok kazandıran araç oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Ekonomi
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Trump imzayı attı: 10 bin dolardan 100 bin dolara çıktı
Trump imzayı attı: 10 bin dolardan 100 bin dolara çıktı