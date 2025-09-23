Bakan açıkladı: Film biletleri 80 lira olacak

Yayınlanma:
Türkiye Sinema Festivali öncesinde bilet fiyatlarını Bakan açıkladı. Mehmet Nuri Ersoy festivalde gösterilecek tüm filmler için 'Film biletleri 80 lira olacak' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Ersoy, 27-28 Eylül 2025 tarihli festival kapsamındaki tüm filmler için tek fiyat uygulanacağını açıkladı.

Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Sinema Festivali'nin 27-28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"70 ilde, 250 sinema salonunda sinemaseverlerle buluşacak festivalde; yeni vizyona giren filmler ve unutulmaz yapımlar beyaz perdeye taşınacak. 2 gün boyunca tüm filmlere sadece 80 lira tek bilet fiyatıyla erişim imkanı sunuyoruz."

bakan-acikladi-film-biletleri-80-lira-olacak-3.jpg

"Bakanlığımızın desteği ve GNÇ ana sponsorluğuyla hayata geçen festival, 7'den 70'e herkesi salonlarda aynı coşkuyla bir araya getirecek. Gelin, sinemanın heyecanını ve büyüsünü hep birlikte yaşayalım."

bakan-acikladi-film-biletleri-80-lira-olacak.jpg

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

