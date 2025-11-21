AKP'li belediyede skandal hareket: Haberlerinden rahatsız olduğu gazeteleri tehdit etti

Konya Gazeteciler Cemiyeti'nin Yönetim Kurulu Toplantısı'nda AKP'li Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bilgiç'in skandal tavrı tepki çekti.

Konya Merhaba Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bilgiç, belediyeye yönelik eleştirel haberlerinden rahatsız olduğu 3 yerel gazeteye reklam vermemekle tehdit etti. Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Halid Şen, "Kamu yararı gözetilerek yapılan, bir haber gerekçe gösterilerek, kamu kaynaklarının, reklam gücünün, keyfi olarak, ‘Ben istedim öyle oldu’ mantığıyla basın kuruluşları üzerinde tehdit olarak kullanılması kabul edilemez" şeklinde tepki gösterdi.

HABERLERİNİ BEĞENMEDİĞİ GAZETELERİ HEDEF ALDI

Belirtilene göre geçtiğimiz günlerde düzenlenen KGC Yönetim Kurulu Toplantısı'na kendi talebiyle konuk olan Ahmet Bilgiç, toplantıda gazeteleri hedef aldı.

Büyükşehir Belediyesi'ndeki arazi satışını haberleştiren Merhaba Gazetesi'ne belediye olarak artık reklam vermeyeceklerini söyleyen Bilgiç, 3 başka gazeteye daha reklam vermeme tehdidinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bilgiç

Merhaba Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve KGC Başkan Yardımcısı Halid Şen, yaptığı açıklamada olayı şöyle anlattı:

"Bilgiç bu toplantıda, Tank Taburu arazisi olarak bilinen arazinin konuta açılması ve bir kısmının satışıyla ilgili bir siyasi partinin basın açıklamasını ve bir milletvekilinin Meclis’te yaptığı konuşmaları içeren haberleri gerekçe göstererek “Merhaba Gazetesi’ne artık reklam vermeyeceklerini” söylemiştir. Bununla da yetinmeyip 3 gazetenin adını sayarak, “Son günlerde eleştirel haberler yapmaya başladınız” demiş ve reklam kesme iması ve tehditinde bulunmuştur."

İçişleri Bakanı'nın yanıtlayamadığı Hakan Tosun sorusu!

Gazetecilik aylardır tutsak: Furkan Karabay hakkında bir kez daha tutukluluğa devam kararı!

"BASIN TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK YAZILACAKTIR"

Söz konusu tavrın basın tarihine kara bir leke olarak yazılacağını vurgulayan Şen, duruma şöyle tepki gösterdi:

"Öncelikle Belediye’de çalışan bir memurun böyle talihsiz bir konuşmayı 75. yılını dolduran Konya Gazeteciler Cemiyeti çatısı altında yapabiliyor olması, basın tarihine kara bir leke olarak yazılacaktır. Kamu yararı gözetilerek yapılan, bir haber gerekçe gösterilerek, kamu kaynaklarının, reklam gücünün, keyfi olarak, ‘Ben istedim öyle oldu’ mantığıyla basın kuruluşları üzerinde tehdit olarak kullanılması kabul edilemez. Bu yıl 56. yaşını kutlayan Merhaba Gazetesi’nin ilk defa reklamları kesilmiyor. Reklam tehdidiyle bizi susturamazsınız. Daha önce, yine kamu yararı gözetilerek yapılan haberlerimiz nedeniyle aynı kurum tarafından reklamlarımız kesilmişti."

Öte yandan Şen, İstanbul'da düzenlenen Şeb-i Arus tanıtım programına Konya'da faaliyet gösteren Merhaba Gazetesi olarak davet edilmemelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bunları da önümüzdeki günlerde dile getireceğiz. Netice olarak bugün Konya yerine İstanbul’da “Gel” çağrısı ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Uğur Altay’ın katılımı ile Şeb-i Arus tanıtım programı düzenlenmiş, 50’ye yakın gazetecinin katıldığı programa Merhaba Gazetesi, merhabahaber.com ekibi davet edilmemiş, “Gelmeyin” denilmiştir. Önümüzdeki günlerde gazete ve internet sitelerinde yayınlanacak reklamlar ise “Merhaba” hariç olarak dağıtılmıştır. Bu üzücü olayla ilgili kişilerden, Merhaba ve Konya Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden özür dilemesini bekliyor, yanlış karardan dönüleceğine inanıyoruz."