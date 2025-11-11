Gazetecilik aylardır tutsak: Furkan Karabay hakkında bir kez daha tutukluluğa devam kararı!

Yaptığı haberler nedeniyle 15 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen gazeteci Furkan Karabay hakkında bir kez daha tutukluluğa devam kararı verildi.

MAYIS'TA TUTUKLANMIŞTI

YouTube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, sabahın erken saatlerinde gözaltına alınan Karabay, 15 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

181 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Karabay'ın tutukluluk incelemesi bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

FURKAN KARABAY YİNE TAHLİYE EDİLMEDİ

Gazeteci Eylem Sonbahar'ın haberine göre; yapılan tutukluluk incelemesinde "tutukluluk süresinin ölçülü olduğu ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı" gerekçesiyle Karabay'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.