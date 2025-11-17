Afyonkarahisar’da feci kaza! Araç tırın altına sıkıştı: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Cumalı kavşağında, N.Ö. (25) idaresindeki 51 KB 833 plakalı tır ile B.A. (26) kullandığı 48 ATV 409 plakalı otomobil çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü B.A. olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki 12 yaşındaki B.A. ve 8 yaşındaki Y.A. ile tır sürücüsü N.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

YARALI ÇOCUK KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki B.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı ikiye yükseldi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından tır sürücüsü N.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın nedeni ve sorumluların tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.