Otomobil emniyet şeridindeki tıra çarptı: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Batman'da trafik kazasında iki çocuk hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Güney Çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada, emniyet şeridinde duran bir TIR'a arkadan çarpan otomobildeki iki çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ağır yaralandı.

TIR'A ARKADAN ÇARPTI, ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, saat 22.20 sıralarında Stadyum Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bismil istikametinde seyreden 72 AZ 756 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki 72 ABM 766 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, metrelerce sürüklendikten sonra yol kenarına devrildi ve tamamen hurdaya döndü.

Niğde'de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaptıkları ilk incelemede otomobildeki iki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan sürücü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Malatya'da feci zincirleme kaza: 2 ölü 3 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri adli işlemler için hastane morguna kaldırılırken, kazanın oluş şeklini ve nedenlerini araştırmak üzere soruşturma başlatıldı. Emniyet ekipleri, kaza yerinde gerekli teknik incelemeleri sürdürüyor.