Malatya'da feci zincirleme kaza: 2 ölü 3 yaralı

Malatya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazaya otomobil, TIR ve belediye otobüsünün karıştığı bildirildi.

Malatya'da akşam saatlerinde üç aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Elazığ Bulvarı üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazaya bir otomobil, bir TIR ve bir belediye otobüsü karıştı.

ÜÇ ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Olay yerinden alınan bilgilere göre, S.Ç. idaresindeki 34 E 0353 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Ö.T. kullandığı 23 AAZ 953 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, yolun diğer şeridinde seyretmekte olan ve N.B. tarafından kullanılan 44 BF 510 plakalı belediye otobüsüne de çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. İlk incelemelerde otomobilde bulunan 27 yaşındaki Cengiz Özen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar arasında bulunan otomobil sürücüsü S.Ç. ve diğer yolcu 30 yaşındaki Ahmet Çelik ile otobüs sürücüsü N.B., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

