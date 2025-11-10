Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı feci bir kaza meydana geldi.

Öğle saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı’nda yaşanan kazada, sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 63 DR 819 plakalı otomobil, demir bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı.

Tam bu sırada arkadan gelmekte olan Suat Albay'ın kullandığı 38 AEG 846 plakalı otomobil ile İsmail Egem idaresindeki 33 BDR 62 plakalı otomobil de bu araca çarptı.

YARALILAR SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan araçlar demir yığına dönerken araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 4 yaralı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişiden durumları ağır olan Muhammed Emin Güneş (17) ve Muhammed Mustafa Akdaş (19), kaldırıldıkları hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.