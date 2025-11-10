Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı feci bir kaza meydana geldi.

Öğle saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı’nda yaşanan kazada, sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 63 DR 819 plakalı otomobil, demir bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı.

Tam bu sırada arkadan gelmekte olan Suat Albay'ın kullandığı 38 AEG 846 plakalı otomobil ile İsmail Egem idaresindeki 33 BDR 62 plakalı otomobil de bu araca çarptı.

sanliurfada-zincirleme-kaza4-yarali-1008846-299250.jpg

YARALILAR SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otoyolda kaza: Sol şeritte bekleyen otomobili sağ şeride savurduOtoyolda kaza: Sol şeritte bekleyen otomobili sağ şeride savurdu

Kaza yapan araçlar demir yığına dönerken araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 4 yaralı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

sanliurfada-zincirleme-kaza4-yarali-1008843-299250.jpg

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişiden durumları ağır olan Muhammed Emin Güneş (17) ve Muhammed Mustafa Akdaş (19), kaldırıldıkları hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

sanliurfada-zincirleme-kaza4-yarali-1008842-299250.jpg

Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Türkiye
"Atatürk'e armağan şarkılar" konseri geliri İstanbul Vakfı'na bağışlandı
"Atatürk'e armağan şarkılar" konseri geliri İstanbul Vakfı'na bağışlandı
Sındırgı beşik gibi! Ahmet Ercan'dan tedirgin edecek açıklama
Sındırgı beşik gibi! Ahmet Ercan'dan tedirgin edecek açıklama