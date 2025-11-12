İstanbul'da zincirleme kaza: 12 yaralı

Başakşehir Altınşehir Mahallesi Bayramtepe mevkisi yan yolda meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen nedenle yolcu minibüsü ile iki araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu 12 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yan yolun Esenyurt istikametinde trafik akışı durdu. Araçların kaldırılmasından sonra yoldaki trafik akışı normale döndü.