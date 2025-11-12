Ataşehir’de zincirleme kaza: 2 kişi ağır yaralı trafik tek şeride düştü

Ataşehir’de zincirleme kaza: 2 kişi ağır yaralı trafik tek şeride düştü
Yayınlanma:
Ataşehir'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Etkili olan sağanak yağış sebebiyle ekiplerin müdahalesi zorlaştı ve trafik uzun süre tek şeride düştü.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazaya, içinde sebze ve meyve yüklü bir kamyonetin de bulunduğu toplam 5 araç karıştı.

SAĞANAK EKİPLERİN MÜDAHALESİNİ ZORLAŞTIRDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, etkili olan sağanak yağış nedeniyle müdahalede güçlük çekti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanelere nakil işlemleri gerçekleştirildi.

Kartal'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdiKartal'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

2'Sİ AĞIR 6 YARALI

Meydana gelen zincirleme kazada toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, tüm yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybettiŞanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

TRAFİK UZUN SÜRE TEK ŞERİTTEN İŞLEDİ

Kaza nedeniyle otoyolda trafik uzun bir süre için tek şeride düştü. Bu durum, otoyolun ilgili bölümünde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Kaza ile ilgili araçların yoldan tamamen kaldırılmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

