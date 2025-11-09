Kartal'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

İstanbul Kartal'da sahil yolunda üç otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi.

Gece saat 23.45 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen üç otomobil ile bir hafif ticari araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle çarpıştı.

BİR ARAÇ TERS DÖNDÜ, DİĞERİ AĞAÇLARA ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak ters döndü, bir diğeri refüjdeki kaldırıma çıkıp ağaçlara çarptı. Üçüncü otomobil ise yol kenarındaki kaldırıma ve çelik halatlara çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 5 yaralı daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.