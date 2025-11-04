Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza: Ankara istikameti kapatıldı

Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza: Ankara istikameti kapatıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde toz şeker yüklü TIR'ın karşı şeride geçmesi sonucu zincirlem trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre toz şeker yüklü TIR, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

anadolu-otoyolu-kaza.jpg

TIR KARŞI BARİYERE GEÇTİ

Kaza sonrası savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.

tem-kaza-2.jpg

İlk bilgilere göre yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ankara-yonu-kapatildi.jpg

ANKARA YÖNÜ KAPATILDI

Olay sebebiyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor. Yolun İstanbul yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

