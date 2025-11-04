Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre toz şeker yüklü TIR, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TIR KARŞI BARİYERE GEÇTİ

Kaza sonrası savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.

İlk bilgilere göre yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANKARA YÖNÜ KAPATILDI

Olay sebebiyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor. Yolun İstanbul yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.