Niğde'de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Niğde'de ikit otomobilin çarpıştığı feci kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Niğde'de Resul Üzümcü idaresindeki otomobil ile S.Y. kontrolündeki aracın çarpışmacı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

NİĞDE'DE FECİ KAZA

Akşam saatlerinde Niğde-Kayseri kara yolu Çamdardı kavşağında Resul Üzümcü yönetimindeki otomobil, S.Y. kontrolündeki otomobil ile çarpıştı.

Feci kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

nigdede-iki-otomobil-carpisti-3-olu-6-1014215-300938.jpg

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Kerim Üzümcü, Duran Üzümcü, Muhittin Üzümcü, Bayram Üzümcü, Sudenaz H., Güllü G., Cumali Ü., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de feci kaza: Sürücü olay yerinde can verdiKayseri'de feci kaza: Sürücü olay yerinde can verdi

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Resul Üzümcü ile Kerim Üzümcü ve Duran Üzümcü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

nigdede-iki-otomobil-carpisti-3-olu-6-1014218-300938.jpg

Yoldan çıkan otomobil takla attı! 5 yaralıYoldan çıkan otomobil takla attı! 5 yaralı

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Diğer 6 yaralıdan Muhittin Üzümcü ve Bayram Üzümcü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

