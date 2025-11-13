Niğde'de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Niğde'de Resul Üzümcü idaresindeki otomobil ile S.Y. kontrolündeki aracın çarpışmacı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

NİĞDE'DE FECİ KAZA

Akşam saatlerinde Niğde-Kayseri kara yolu Çamdardı kavşağında Resul Üzümcü yönetimindeki otomobil, S.Y. kontrolündeki otomobil ile çarpıştı.

Feci kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Kerim Üzümcü, Duran Üzümcü, Muhittin Üzümcü, Bayram Üzümcü, Sudenaz H., Güllü G., Cumali Ü., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Resul Üzümcü ile Kerim Üzümcü ve Duran Üzümcü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Diğer 6 yaralıdan Muhittin Üzümcü ve Bayram Üzümcü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.