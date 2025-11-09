Nevşehir’de feci kaza! Otomobil ağaca ok gibi saplanıp ikiye bölündü

Nevşehir’de feci kaza! Otomobil ağaca ok gibi saplanıp ikiye bölündü
Yayınlanma:
Nevşehir'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine ağaca çarparak ikiye bölündü.

Nevşehir’de, bugün sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjde bulunan ağaca çarptı.

OTOMOBİL ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ!

Ağaca ok gibi saplanan otomobil ikiye bölündü. Korkunç kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunarak durumu haber verdi.

Uzman isim koca şehri bekleyen tehlikeyi açıkladı: "Her şey biter" diyerek anlattıUzman isim koca şehri bekleyen tehlikeyi açıkladı: "Her şey biter" diyerek anlattı

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde , aracın içindeki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Korkunç kazada 1 kişi ise yaralandı.

Kaynak:DHA

8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Türkiye
Kent Lokantaları ücretsiz olacak
Kent Lokantaları ücretsiz olacak
Sürücünün kanında uyuşturucu çıkmıştı! Ölümcül kazada verilen hapis cezası istinafta bozuldu
Sürücünün kanında uyuşturucu çıkmıştı! Ölümcül kazada verilen hapis cezası istinafta bozuldu
Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu çıkışı! "Sus kariyerine zarar verir"
Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu çıkışı! "Sus kariyerine zarar verir"