Nevşehir’de feci kaza! Otomobil ağaca ok gibi saplanıp ikiye bölündü

Nevşehir’de, bugün sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjde bulunan ağaca çarptı.

OTOMOBİL ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ!

Ağaca ok gibi saplanan otomobil ikiye bölündü. Korkunç kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunarak durumu haber verdi.

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde , aracın içindeki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Korkunç kazada 1 kişi ise yaralandı.