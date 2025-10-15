Afyon'da feci kaza! 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü olay yerinde can verdi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı.

Feci kaza, ilçenin Döğer Beldesi Emre Gölü mevkisinde meydana geldi.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Eren E.'nin kullandığı 64 AES 832 plakalı otomobil, Emre Gölü yakınlarında 29 yaşındaki Mücahit K.'nın yönetiminde bulunan 06 AL 9820 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

15 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrollerde Eren E. hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, ağır yaralanan Adnan S. (15), Ali Adem K. (14) ve Mücahit K. (29) ise ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.