5 kişi ölmüştü: Katliam gibi kazada şoför ehliyetsiz çıktı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde şarampole devrildi.

FECİ KAZADA 5 İŞÇİ ÖLDÜ

Kaza sonucunda 5 işçi hayatını kaybetti, en az 14 kişi yaralandı. Kaza ile beraber yetkililere yapılan ihbar ile olay yerine 12 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Suzan Uğuz, Mustafa Üstün (66), Şerife Karakuş (42) ve Münevver Anamurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan şoför Cemal Karakuş ile işçiler Şerife Evdilek (41), Emre Buğra Sevindik (16), Şadiye Sezer (21), Hakan Yılmaz (50), Ümmü Demir (52), Emine Gürhan (59), Mustafa Uçman (66), Şenay Yıldırım (45), Ayşe Toker (50), Durdu Mehmet Daş (17), Halil Özer (64), Ayşe Uygun (51) ve Fatma Sezer (54) ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Yaralılardan Şerife Evdilek, Hakan Yılmaz, Mustafa Uçman ve Şenay Yıldırım'ın sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

ŞOFÖR EHLİYETSİZ ÇIKTI

Öte yandan, minibüsün şoförü Cemal Karakuş’un ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazada ölen işçilerden Suzan Uğuz dün toprağa verildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu’nun cenazeleri de bugün yakınlarına teslim edildi. Üstün ve Karakuş’un cenazeleri Erdemli Türbe Mahallesi Mezarlığı’na getirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Üstün ve Karakuş gözyaşları arasında toprağa verildi. Münevver Anamurlu'nun cenazesi ise Alata Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.