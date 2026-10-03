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Abdullah Gül'ün acı günü

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de hayatını kaybeden amcası Mustafa Gül'ün cenazesine katıldı.

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Abdullah Gül'ün acı günü

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri’de hayatını kaybeden 88 yaşındaki amcası Mustafa Gül’ün cenaze törenine katıldı. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Mustafa Gül için Kayseri’de cenaze töreni düzenlendi.

KİMLER KATILDI

Amcasının vefat haberinin ardından Abdullah Gül, cenaze törenine katılmak üzere memleketi Kayseri’ye geldi. Gül’ün yanı sıra cenaze törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Mustafa Gül’ün cenaze namazı Hulusi Akar Camisi’nde kılındı. Cenaze namazının ardından Abdullah Gül ve yakınları, Mustafa Gül’ün tabutunu omuzlayarak cenaze aracına taşıdı.

Cenaze namazının tamamlanmasının ardından Mustafa Gül’ün cenazesi, Kayseri şehir mezarlığına götürüldü. 88 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Gül, burada toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Abdullah Gül Cenaze
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