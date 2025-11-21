9 kişiye mezar olan Uğur Apartmanı davasında sanıktan şok savunma: Binayı hatırlamıyorum

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde, Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Uğur Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan 9 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

Olayın ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Binanın fenni mesulü ve statik proje müellifi olduğu belirtilen Hasan Akbaş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"BİNAYI HATIRLAMIYORUM TADİLATLARDAN BEN SORUMLU DEĞİLİM"

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanık Hasan Akbaş ve avukatı katıldı.

Sanık Hasan Akbaş, mahkemede yaptığı savunmada sorumluluğu kabul etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben Adıyaman'ın ilk mimarlarındanım. Statik eğitim almadım; bu konular inşaat mühendislerinin sorumluluğundadır. Dava konusu taşınmazın projesini çizmiş olabilirim, ancak binayı hatırlamıyorum. Projesini çizdiğim binaları kontrol ederdim; duvar yerinde mi, değil mi diye. Ancak işi tamamladıktan sonra yapılan tadilatlardan ben sorumlu değilim, bu konuda yetkili belediyedir."

Sanık avukatı ise müvekkilinin statik proje sorumlusu olmadığını savunarak, soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasını ve yaş durumu nedeniyle müvekkilinin duruşmalardan bağışık tutulmasını talep etti.

"OCAĞIM SÖNDÜ"

Duruşmada söz alan ve binada tek çocuğunu kaybeden müşteki Gülveren Kaçar, sanık Akbaş'a Adıyaman'daki diğer inşaatlarının yıkılıp yıkılmadığını sordu. Akbaş'ın "Benim yaptığım tüm binalar yıkılmadı, binden fazla bina yaptım" yanıtı üzerine anne Kaçar, gözyaşları içinde isyan etti.

Sanığın yaptığı tüm binaların yıkıldığını iddia eden Gülveren Kaçar, mahkeme salonunda şu ifadeleri kullandı:

"Bizim binamızda beton ve demir bulamadık. Çocuğumu enkazın içerisinden çıkarırken bir beton demiri bile bulamadım. Yaptığınız şeyi kabul edeceksiniz... Bu kadar kolay değil. 'Hiçbir şeyi kabul etmiyorum' diyemezsiniz... Adıyaman'da yaptığınız tüm inşaatlar yıkılmıştır. Yiğit olun ve 'Hata yaptım, hatamı kabul ediyorum; cezam ne ise çekerim' deyin. Bu binada 9 kişi öldü. 9 insanın hayatı, geleceği mahvoldu; benim ocağım söndü. Tek çocuğum vardı, onu kaybettim. Bunların sorumluluğunu kim ödeyecek? Ömür boyunca hakkımı helal etmiyorum."

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Akbaş'ın yaş durumu nedeniyle duruşmalardan bağışık (vareste) tutulmasına karar vererek, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulması gibi talepleri değerlendirmek üzere duruşmayı 28 Ocak 2026'ya erteledi.