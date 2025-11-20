Müteahhit suçu depreme attı! 4 sanıkla birlikte iyi hal indirimi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Güven Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; müteahhit Mesut Akar, yapı denetim şirketi yetkilileri Pınar Müftüoğlu ve Serkan Şener, proje ve uygulama denetçisi Ahmet Tamer Öztekin, uygulama denetçileri Macit Yetkin ve Mehmet Nihat Tanyol, statik proje müellifi Mehmet Öztürk ile kontrol elemanı Kazım Can hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Deprem davasında savcılıktan “ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşılsın” talebi!

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında, cumhuriyet savcısı mütalaasında 8 sanığın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

MÜTEAHHİT SUÇU DEPREME ATTI!

Müteahhit Mesut Akar, önceki savunmalarını tekrar etti ve dosyada yer alan bilirkişi raporlarını kabul etmediğini ifade ederek "Benim için geçerliliği yoktur. Bahse konu bina durduğu yerde yıkılmadı. Depremin ivmesinden kimse bahsetmemektedir. Bahse konu bina tüm izinleri alarak yapılmıştır. Kaçak göçek şekilde yapılmamıştır. İslahiye'de yapmış olduğum binaların hiçbiri yıkılmamıştır. Nurdağı'ndaki depremin şiddeti çok daha fazladır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim" sözlerini sarf etti.

8 kişinin öldüğü 'deprem' davasında karar çıktı: Belediye başkanına da hapis cezası!

Yapı denetim şirketi sahibi Kadir Ataş'ın yanında çalıştığını kaydeden sanık Serkan Şener, "Kadir şirketi benim üzerime yaptı. Bina 2013'te yapı kullanım ve iskan aldı. 2018'de projeye aykırı olarak asma kat ve çatı kat ilaveleri yapıldı, akabinde imardan yararlanıldı. Bu da binanın statik yapısını etkiledi" ifadelerini kullanarak beraatını istedi.

“BENİM ÇİZDİĞİ PROJE UYGULANSAYDI CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAKTI”

Statik proje müellifi Mehmet Öztürk ise savunmasında, binanın tek statik projesini kendisinin çizdiğini ve projenin uygulanmadığını belirterek "Benim çizdiğim proje birebir uygulanmış olsaydı can güvenliğini sağlamış olacaktı. Benim hiçbir dosyada davam yoktur. Beraatimi talep ederim" sözlerini sarf etti.

5 SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ!

Mahkeme heyeti, müteahhit Mesut Akar, yapı denetim şirketi yetkilileri Pınar Müftüoğlu ve Serkan Şener, proje ve uygulama denetçisi Ahmet Tamer Öztekin ile statik proje müellifi Mehmet Öztürk'ü, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan önce 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların "geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim" nedeni kabul ederek cezayı 8 yıl 10 ay 20 güne indirirken sanıkların yurt dışı çıkış yasağı ve imza atmak suretiyle adli kontrol tedbirlerinin ise hükümle birlikte devamına hükmedildi. Diğer taraftan uygulama denetçileri Macit Yetkin ve Mehmet Nihat Tanyol ile kontrol elemanı Kazım Can'ın beraatına karar verildi.





