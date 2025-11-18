Kubilay Apartmanı davasında mütalaa açıklandı

Adana'da 6 Şubat 2023’teki depremde 2 kişinin yaşamını yitirdiği Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuksuz yargılanan 4 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Adana'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 2 kişinin ölümüne neden olan Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Mütalaada, mahkemeye sunulan Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri bilirkişi heyeti raporu dikkate alınarak, tutuksuz yargılanan müteahhit Murat H., teknik uygulama sorumlusu Mehmet G. ile dönemin kamu görevlileri Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim E. ve büro personeli Abdullah S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmaya katılan tutuksuz sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet G., mütalaayı kabul etmediğini ve dosyaya yeni eklenen bilirkişi raporunu ayrıntılı inceleyemediğini belirtti. Mehmet G., sadece 3 Nisan 1997 tarihli statik projede imzasının bulunduğunu, ancak para kazanamadığı gerekçesiyle işi bıraktığını ve oto tamir işine girdiğini öne sürdü. Ayrıca binanın ruhsat kayıtlarında adının geçmediğini söyledi.

Eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim E. de, 1991'de göreve başladığını belirterek, yıkılan binada herhangi bir kusurunun olmadığını ve mevzuata aykırı işlem yapmadığını savunarak suçlamaları reddetti. Abdullah S. de binanın yıkılmasında kusurunun olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem!Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem!

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kubilay Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlangıçta müteahhit Murat H. ve teknik uygulama sorumlusu Mehmet G. hakkında açılmıştı. Daha sonra, dönemin kamu görevlileri Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim E. ve büro personeli Abdullah S. hakkındaki aynı suçlamalı dava dosyası, bu dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

