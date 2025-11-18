Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem!

Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... AFAD, Ege Denizi'nde saat 00.04'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.04'Te 4,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Ahmet Ercan'dan büyük İstanbul depremi uyarısı: 2 kritik ilçeyi açıkladıAhmet Ercan'dan büyük İstanbul depremi uyarısı: 2 kritik ilçeyi açıkladı

İSKANDİL ADASI AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ

AFAD'ın internet sitesinden yapılan detaylı bilgilendirmeye göre deprem Yunanistan'ın İskandil Adası'na yakın bir noktada, Ege Denizi açıklarında meydana geldi.

Deprem davalarında bir ilk: AFAD, kamu kurumları ve yerel yönetimler de sorumluDeprem davalarında bir ilk: AFAD, kamu kurumları ve yerel yönetimler de sorumlu

Depremin Türkiye'den etkin şekilde hissedilmediği kaydediliyor.

ege-deprem.png
Yunanistan'ın İskandil Adası açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilen depremin ardından Türkiye'de ilk belirlemelere göre bir olumsuzluğa rastlanmadığı aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Türkiye
Başsavcılıktan 'tarifeli' çetelere soruşturma
Başsavcılıktan 'tarifeli' çetelere soruşturma
İmamoğlu'ndan duygusal paylaşım: "Çok özel bir gün benim için"
İmamoğlu'ndan duygusal paylaşım: "Çok özel bir gün benim için"