Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.04'Te 4,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

İSKANDİL ADASI AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ

AFAD'ın internet sitesinden yapılan detaylı bilgilendirmeye göre deprem Yunanistan'ın İskandil Adası'na yakın bir noktada, Ege Denizi açıklarında meydana geldi.

Depremin Türkiye'den etkin şekilde hissedilmediği kaydediliyor.

Yunanistan'ın İskandil Adası açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilen depremin ardından Türkiye'de ilk belirlemelere göre bir olumsuzluğa rastlanmadığı aktarıldı.