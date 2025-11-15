Ahmet Ercan'dan büyük İstanbul depremi uyarısı: 2 kritik ilçeyi açıkladı

Ahmet Ercan'dan büyük İstanbul depremi uyarısı: 2 kritik ilçeyi açıkladı
Yayınlanma:
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul'da beklenen depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Ahmet Ercan, Kanal D'de katıldığı programda depremin merkezi olacak 2 bölgeyi açıklarken, ilçelerin de isimlerini verdi.

Ercan, şu ifadeleri kullandı:

- Yaptığımız uyarılar nedeniyle “korkutuyorsunuz” eleştirileri geliyor. Deprem bilimcileri uyarı yapmadan duramaz. Korkutmakla suçlamak çağ dışı bir yaklaşım. Toplumu önceden hazırlamak zorundayız.

- 55 yıldır deprem bilimiyle uğraşıyorum. Türkiye’de dar gelirli insanlar çoğunlukla zayıf zeminlerde yaşamak zorunda kalıyor. Bu nedenle de depremlerde daha ağır hasar görüyorlar.

- Türkiye’de yapılaşma 20. yüzyılın ortalarından itibaren yanlış zeminlerde yoğunlaştı. Gevşek, sulak ve tarım toprağı yapıdaki arazilere inşa edilen binalar deprem sırasında üç ila beş kat daha fazla sarsılıyor.

- İstanbul’un altından geçen aktif bir fay hattı yok. Beklenen deprem Kuzey Marmara Fayı’nda, yani kıyının yaklaşık 25 kilometre güneyinde gerçekleşecektir.

KÜÇÜKÇEKMECE VE SİLİVRİ

- Küçükçekmece’nin 25 kilometre güneyi. Beklenen büyüklük: 6.4 – 6.8! Derinlik: 7–10 km.

- Silivri açıkları. 2025’teki 6.2’lik deprem gerilimi azalttı. Olası büyüklük 6.9 – 7.1 aralığına geriledi.

- Benim uzun erimli kestirimlerim en erken 2065–2075 aralığını işaret ediyor. 1999’dan beri ‘her an olacak’ deniyor ama olmadı. Bilimsel veriler yakın zamanı göstermiyor.

- Deprem mutlaka olacak ama doğru zemin ve doğru bina seçimi hayat kurtarır. Nerede yaşadığınız, hayatta kalıp kalamayacağınızı belirler.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

