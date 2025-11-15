Ahmet Ercan'dan büyük İstanbul depremi uyarısı: 2 kritik ilçeyi açıkladı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Ahmet Ercan, Kanal D'de katıldığı programda depremin merkezi olacak 2 bölgeyi açıklarken, ilçelerin de isimlerini verdi.

Ercan, şu ifadeleri kullandı:

- Yaptığımız uyarılar nedeniyle “korkutuyorsunuz” eleştirileri geliyor. Deprem bilimcileri uyarı yapmadan duramaz. Korkutmakla suçlamak çağ dışı bir yaklaşım. Toplumu önceden hazırlamak zorundayız.

- 55 yıldır deprem bilimiyle uğraşıyorum. Türkiye’de dar gelirli insanlar çoğunlukla zayıf zeminlerde yaşamak zorunda kalıyor. Bu nedenle de depremlerde daha ağır hasar görüyorlar.

- Türkiye’de yapılaşma 20. yüzyılın ortalarından itibaren yanlış zeminlerde yoğunlaştı. Gevşek, sulak ve tarım toprağı yapıdaki arazilere inşa edilen binalar deprem sırasında üç ila beş kat daha fazla sarsılıyor.

- İstanbul’un altından geçen aktif bir fay hattı yok. Beklenen deprem Kuzey Marmara Fayı’nda, yani kıyının yaklaşık 25 kilometre güneyinde gerçekleşecektir.

KÜÇÜKÇEKMECE VE SİLİVRİ

- Küçükçekmece’nin 25 kilometre güneyi. Beklenen büyüklük: 6.4 – 6.8! Derinlik: 7–10 km.

- Silivri açıkları. 2025’teki 6.2’lik deprem gerilimi azalttı. Olası büyüklük 6.9 – 7.1 aralığına geriledi.

- Benim uzun erimli kestirimlerim en erken 2065–2075 aralığını işaret ediyor. 1999’dan beri ‘her an olacak’ deniyor ama olmadı. Bilimsel veriler yakın zamanı göstermiyor.

- Deprem mutlaka olacak ama doğru zemin ve doğru bina seçimi hayat kurtarır. Nerede yaşadığınız, hayatta kalıp kalamayacağınızı belirler.