71 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 71 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

FİRARİ HÜKÜMLÜ KISKIVRAK YAKALANDI!

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, firari hükümlü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Ekipler tarafından gözaltına alınan S. Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise cezaevine teslim edildi.



