Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Yayınlanma:
Malatya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli yakalandı, bunlardan 13'ü tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sokak satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, üç aylık fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcıları hedef alındı. Yapılan baskınlarda 340 adet sentetik ecza hapı, 140 gram esrar, 48 gram sentetik uyuşturucu maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon sırasında toplam 14 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

13 TUTUKLAMA KARARI

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü hakkında sorgularının ardından tutuklama kararı aldı. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

