Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız'dan ilk açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren isimlerin tahlil sonuçları dün çıktı.
Test sonucu pozitif çıkan isimlerden biri olan Mümine Senna Yıldız, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından önce Hicr Suresi 97. ayeti (Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz) paylaşan Yıldız, ardından yayınladığı açıklama ile iddiaları reddederek uyuşturucu kullanmadığını belirtti.
"HİÇBİR ZAMAN PARTİLEYEN, GEZEN BİR İNSAN OLMADIM"
Uzun bir açıklama yayınlayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:
- "Şu an yaşadığım duruma sizler gibi bende şaşırıyorum. Çocukluğumdan bu yana ilmek ilmek işlediğim başkalarına küçük ama bana çok büyük gelen başarılarım oldu. İmkansızlıklar içinde kendime hep bir imkan yaratmak uğruna yaşıtlarım eğlenip gezerken ben okuldan çıkıp işe işten çıkıp okula gittim. Sevgili öğretmenlerim, çalışma arkadaşlarım ve çevrem bilir ki ben 13 yaşımdan bu yana hep çalıştım.
- Her zaman söylerim insan onuru, şerefi namusu uğruna yaşamalı. Ve bende hep öyle yaptım. Maddi kazançlar uğruna da hiçbir zaman onurumu, gururumu satmadım. Çalışmaktan hiç gocunmadım. Ekmeğimi çalışarak kazandım. Geldiğim nokta lüks bir yaşantı değildi asla lüks bir yaşantım ve lüks bir hayatım yok. Tüm hayallerim ailem ve kendim uğruma kurulmuş küçük hayallerdi.
- Çevrem çok iyi bilir ki, ben hiçbir zaman partileyen, gezen bir insan olmadım. Derdim her zaman daha iyi bir yerlere gelebilmek aileme destek olabilmekti. Dış görünüşüm başkalarını yanıltmış olabilir. Ama kalbimin, karakterimin temizliğini önce Allah sonrada sizler bilirsiniz. Boğazımdan geçen her lokma alnımın teriyle kazancımdır. Kimi zaman uykusuz kimi zaman bir saat uykuyla çalıştığım, üniformamla koşarak geldiğim iş hayatımdaki herkes ve iş verenlerim bilir ki ben bir saat daha az hiç çalışmamışımdır. Staj yaptığım yerde ki abilerimde bilir ki ne tuvalet temizlemekten gocunmuşumdur nede bulaşık yıkamaktan. Hepsinden gurur duyarım.
"ORADA YAZILAN MADDELERİ CHATGPTDEN ÖĞRENDİM"
- Fakat başıma gelen olayların içinde neden olduğumu bende bilmiyorum. Suskunluğum sadece sürece olan saygımdandır. Resmi açıklama yapmak için bekledim, bunun için resim belgeleri de beklemek zorundayım. Uyuşturucu kullanmıyorum. Orada yazılan maddeleri dahi chatgptden öğrendim. Böyle bir resmi belgede yok. Tamamen asılsızdır. Dünya gözüyle dahi görmedim.
- Bu yaşıma kadar haberlerde gördüğüm her şeye inandığım için utanç duyuyorum. Bir insanın hayatını karartmak bu kadar kolaymış. İnanın çok kolaymış. Tüm inançlarımı ve tüm değerlerimi yitirdim. İsmini duyduğunuz hiç kimseyle bir bağlantım yok. Dosyaya bile dahil değilim. Başıma gelen olayların izleyicisiyim ve elimden gelen hiç bir şey yok. Ne bir ayrıcalığım ne de bir torpilim var. Ünlüde değilim kelimelerimi seçemiyorum.
"BU SÜREÇTE ÖNCE ALLAH'A SIĞINACAĞIM"
Fakat gözaltına alındığım gün kapıda ağlayan anneme de, bana da bu yaşatılanlarında hakkını soracak tek şahidim Allah'tır. İnancım ve ahlakım da kalbimdedir. Tabiki bu süreçte önce Allah'a sığınacağım. Arkamda bir ailem var, kazanacağım hiçbir şey yok ama kaybettiğim bir gençliğim ve hayatım var. Bana yapılmadık iftira, yazılmadık iftira kalmadı. Yapmayın. Bende bir ailenin evladıyım, ve bu süreçte tek başımayım. İmkanlarımın yettiği kadar kendimi savunmaya çalışıyorum.
"YAPACAĞIM İLK ŞEY CAMI AÇIP HAYATIMA SON VERMEK OLURDU"
Tüm hayallerim, tüm emeklerim sosyal medyada tıklanma uğruna bitirilmiş durumda. Tüm güvenliğim tehdit altında. Evimin kameralarının incelendiği haberi de asılsızdır. Sadece kadın olduğum için yapılan ithamlar karşısında kanım dondu.
Eğer ki Allah’a inancım olmasaydı, eğer ki beni tüm zor şartlara rağmen daha iyi olabilmem için emek veren bir ailem olmasa yapacağım ilk şey camı açıp hayatıma son vermek olurdu. Bu yapılanlar beni bunu düşündürecek duruma getirdi. Ve dik durmak için son gücümle çabalıyorum. Sürece olan güvenim ve saygımdan kaynaklı bugüne kadar hiç açıklama yapmadım. Fakat yaşadıklarım ve gördüklerim karşısında daha fazla dayanamıyorum.
Hayatın başındayım, ve dik bir yokuştayım. Bugün başıma gelen sizlerin başınıza gelmez sanmayın, bende öyle sanardım. Sizler gibi olanların sadece izleyicisiyim. Bu ülkede kendini bilmenin hiçbir faydası yok. Evet ben kendimi biliyorum, ama ömrüm boyunca derin yaralarını taşıyacağım bir durumun içindeyim. Sadece hassasiyet bekliyorum."