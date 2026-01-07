Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren isimlerin tahlil sonuçları dün çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan isimlerden biri olan Mümine Senna Yıldız, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından önce Hicr Suresi 97. ayeti (Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz) paylaşan Yıldız, ardından yayınladığı açıklama ile iddiaları reddederek uyuşturucu kullanmadığını belirtti.

Uyuşturucu soruşturmasında Doğukan Güngör bilmecesi

Uzun bir açıklama yayınlayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Uyuşturucu testi pozitif çıkınca ayet paylaştı

Fakat gözaltına alındığım gün kapıda ağlayan anneme de, bana da bu yaşatılanlarında hakkını soracak tek şahidim Allah'tır. İnancım ve ahlakım da kalbimdedir. Tabiki bu süreçte önce Allah'a sığınacağım. Arkamda bir ailem var, kazanacağım hiçbir şey yok ama kaybettiğim bir gençliğim ve hayatım var. Bana yapılmadık iftira, yazılmadık iftira kalmadı. Yapmayın. Bende bir ailenin evladıyım, ve bu süreçte tek başımayım. İmkanlarımın yettiği kadar kendimi savunmaya çalışıyorum.

Tüm hayallerim, tüm emeklerim sosyal medyada tıklanma uğruna bitirilmiş durumda. Tüm güvenliğim tehdit altında. Evimin kameralarının incelendiği haberi de asılsızdır. Sadece kadın olduğum için yapılan ithamlar karşısında kanım dondu.

Eğer ki Allah’a inancım olmasaydı, eğer ki beni tüm zor şartlara rağmen daha iyi olabilmem için emek veren bir ailem olmasa yapacağım ilk şey camı açıp hayatıma son vermek olurdu. Bu yapılanlar beni bunu düşündürecek duruma getirdi. Ve dik durmak için son gücümle çabalıyorum. Sürece olan güvenim ve saygımdan kaynaklı bugüne kadar hiç açıklama yapmadım. Fakat yaşadıklarım ve gördüklerim karşısında daha fazla dayanamıyorum.

Hayatın başındayım, ve dik bir yokuştayım. Bugün başıma gelen sizlerin başınıza gelmez sanmayın, bende öyle sanardım. Sizler gibi olanların sadece izleyicisiyim. Bu ülkede kendini bilmenin hiçbir faydası yok. Evet ben kendimi biliyorum, ama ömrüm boyunca derin yaralarını taşıyacağım bir durumun içindeyim. Sadece hassasiyet bekliyorum."