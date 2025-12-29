Uyuşturucudan 34 yıl 9 ay hapsi olan firari hükümlü bakın nerden çıktı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu satmak suçundan hakkında kesinleşmiş 34 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Üzeyir Eptilik, polis ekiplerince saklandığı evdeki mutfak dolabında yakalandı.

Kamuoyunun, Meclis'ten geçen 11. Yargı Paketi ile on binlerce hükümlünün serbest bırakılmasına tepkisi sürerken, hâlâ yakalanamamış firari hükümlülere yönelik yakalama çalışmaları da sürüyor.

UYUŞTURUCUDAN KESİNLEŞMİŞ 34 YIL 9 AY HAPİS

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla; hakkında uyuşturucu satmak suçundan 34 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Üzeyir Eptilik'in, Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

MUTFAK DOLABINA SAKLANDI

Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, Eptilik’i saklandığı mutfak dolabında yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü Eptilik, tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

