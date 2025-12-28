Firari hükümlü İzmir’de yakalandı!

Firari hükümlü İzmir’de yakalandı!
İzmir’de yankesicilik ve uyuşturucu satmak suçlarından hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (37), polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, hakkında 'yankesicilik' ve 'uyuşturucu satmak' suçlarından 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 37 yaşındaki M.E. isimli şahsın yeri tespit edildi.

ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ!

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Konak ilçesinde kayıt dışı bir adreste saklandığı tespit edilen M.E.’nin evine operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.E.'yi yakaladı ve gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Gözaltına alınan M.E., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

