Firari hükümlü mangal başında yakalandı: Sahilde güneşleniyordum sıkıldım teslim oldum

Yayınlanma:
Adana’da 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının hükümlüsü olarak aranan Deniz Gül, Aydın’da arkadaşlarıyla mangal yakarken yakalandı.

2023 yılında Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişiyi ağır yaralayan Deniz Gül, yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hapisten kaçan firari hükümlü polise silah çekti! Vatandaşlar müdahale ettiHapisten kaçan firari hükümlü polise silah çekti! Vatandaşlar müdahale etti

TEMMUZ AYINDAN BERİ ARANIYORDU

Temmuz ayından bu yana aranan Gül’ün İstanbul’da yaşadığı belirlendi. Gül’ün, Aydın’a geleceği yönünde ihbar alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Yunus timlerinin de desteğiyle çalışma başlattı.

MANGALIN BAŞINDA YAKALANDI

Yapılan araştırmada Gül’ün, bugün Efeler ilçesine geldiği ve Kadıköy Mahallesi’nde arkadaşlarıyla mangal yaptığı tespit edildi. Operasyon için harekete geçen ekipler, firari hükümlü Gül’ü mangal yaptığı sırada yakaladı.

Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

HEM SUÇLU HEM PİŞKİN

Hükümlü Deniz Gül, adliyeden çıkarıldığı sırada gazetecilere, “Devlet her zaman 18 yaşında değil mi? Sahilde güneşleniyordum, yakaladılar. Sıkıldım, teslim oldum” diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Türkiye
İş yeri ve otomobil kundaklanmıştı: Saldırının arkasından kiracı ve avukat çıktı
İş yeri ve otomobil kundaklanmıştı: Saldırının arkasından kiracı ve avukat çıktı
CHP'li Başarır eleştirdi TÜİK dava açtı! Mahkeme'den tokat gibi karar: Gizlilik gerekçesi kamu yararıyla bağdaşmıyor
CHP'li Başarır eleştirdi TÜİK dava açtı! Mahkeme'den tokat gibi karar: Gizlilik gerekçesi kamu yararıyla bağdaşmıyor
MESEM protestosundan tutuklanan Özer: Başka öğrenciler de tutuklanmasın
MESEM protestosundan tutuklanan Özer: Başka öğrenciler de tutuklanmasın