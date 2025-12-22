Hapisten kaçan firari hükümlü polise silah çekti! Vatandaşlar müdahale etti

Yayınlanma:
İstanbul'da izinli çıktığı cezaevinden firar eden şüpheli, yakalanınca polise silah çekti. Şüpheli, çevredeki vatandaşların da yardımıyla etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da izinli çıktığı cezaevinden firar eden Mansur Çimen, polislere silah çekti. üpheli çevredeki vatandaşların yardımı ile etkisiz hale getirildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Pendik’te görevli olan polis ekipleri 7 Eylül 2024’te öğle saatlerinde şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi fark edince harekete geçti.

Polisleri fark eden şüpheli ise, kaçmaya çalıştı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polisin yakaladığı şüpheli, kelepçe takılacağı sırada çantasından tabanca çıkarıp silahını doldurmaya kalktı. Bu sırada çevredeki vatandaşlarda duruma müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Sivil bir vatandaş silahı alarak ekiplere teslim etti. Başsavcılık, Mansur Çimen hakkında “görevi yaptırmamak için silahla direnme” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

19 yaşında olduğu öğrenilen Çimen'in dört farklı çocuk mahkemesi tarafından verilmiş kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Anadolu 70. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mansur Çimen ile müşteki 3 polis memuru katıldı. Suçlamaları reddeden Çimen, “Silahı olaydan iki ay önce Yuşa Çakır’dan almıştım. Polislerin beni fark ettiğini anlayınca silahı yok etmek için fırlatmaya çalıştım. Hiçbir şekilde doldur-boşalt yapmadım” ifadelerini kullandı.

"NAMLUYA MERMİ SÜREMEYE ÇALIŞIRKEN MÜDAHALE ETTİM"

Sanığın cezaevinden firar ettiği bilgisinin önceden geldiğini söyleyen Güven timinde görevli polis memuru S.T., “Sanığı gördüğümde ekipleri anonsla çağırdım. Yaklaştığımda koluna girip kendimi tanıttım ve ‘karakola gidelim’ dedim. Direnmeye başladı. Sol elinde silahı gördüm; sağ eliyle doldur-boşalt yapmaya çalıştı. Namluya mermi sürmeye çalışırken müdahale ettim. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla sanığı etkisiz hale getirdik” dedi ve 3 polis memuru Çimen'den şikayetçi oldu.

SANIĞA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, Çimen’e “kamu görevlisine karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından toplam 6 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezası verdi.

Sanığa, pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezasında indirim uygulanmadı.

Para cezası sanığın mali durumu gözetilerek 20 taksite bölündü; taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde cezanın tamamının tahsil edileceğine hükmedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

