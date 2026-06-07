3 kız kardeşten, emekli öğretmen hakkında ‘şantaj’ şikayeti!

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Çok sayıda savcılık şikayeti, emniyet ifadesi ile sulh ceza hakimliği kararlarına göre, üçü de bir süre önce boşanan kız kardeşlerin Yılmaz M. (72) ile farklı zamanlarda tanışmalarının nedeni, bu kişinin evine temizlik için gitmeleri oldu. Dosyalara göre, ilk olarak olayın yaşandığı dönemde evli ve çocuklu olan D. G. (39), bu kişinin tacizine uğradı. Devam eden süreçte, bir diğer kız kardeş D. G.’ye (33), Yılmaz M. sarkıntılık yaptı.

D. G. (33) ile yakınlaşan Yılmaz M. bu kişiyi, elindeki özel görüntüleri ile tehdit etmeye başladı. Yılmaz M., genç kadın ile olan özel görüntüleri, bu kişinin hem ablalarına hem eşi E. K.’ye gönderdi. E. K.’yi arayan Yılmaz M., bu kişiye “Eşin seni aldatıyor” diyerek çok sayıda farklı erkeğin de adını verdi. E. K.’ye, eşini boşaması için baskı kuran Yılmaz M., bu süreçte D. G. ile de görüşmeye devam ederek, ihtiyacı olan her şeyi kendisinin alabileceğini söyledi.

"EVLİ KADINLARIN YUVASINI YIKIYOR"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede E. K., yaşadıklarını ayrıntılı bir biçimde anlattı. Yılmaz M.’nin, bir çoğu yalan çıkan söylemleri üzerine, bir çok kez eşi D. G.’yi öldürme planı yaptığını kaydeden E. K., geride kalacak küçük 4 kızını düşünerek bu yoldan döndüğünü ifade etti. 4 çocuk annesi olan eşinin Yılmaz M.’nin şantajına maruz kaldığını kaydeden E. K., bu kişinin 15 yaşındaki kızına da tecavüz tehdidinde bulunduğunu ifade etti. “Yılmaz M., evli kadınların yuvasını yıkıyor” diyen E. K. kendisini arayan bir kişinin Daltonlar adına aradığını belirterek, kızlarını okuldan kaçırmakla tehdit ettiğini kaydetti.

GENÇ KADININ HAYATI KABUSA DÖNDÜ

Yılmaz M.’nin elindeki özel görüntüleri ile tehdit edilen D. G.’nin yaşamı alt üst olurken, ablası A. G. (44), devreye girdi. Yılmaz M.’nin görüşme teklifini kabul eden A. G., bu kişiye, kardeşine ait görüntüleri silmesi şartı ile görüşebileceğini söyledi. Yılmaz M., A. G.’nin evine gitti. Bu esnada, A. G., başına bir şey gelebileceği endişesi ile kız kardeşi D. G.’yi (39) de evine çağırdı. D. G., Yılmaz M.’nin kendisini görmeyeceği bir noktada bekledi.

ÖZEL GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNDA

A. G., Yılmaz M.’den, cep telefonundaki görüntüleri silmesini istedi. Bu esnada Yılmaz M., genç kadına cinsel saldırıda bulundu. A. G.’nin bağırması üzerine kardeşi de odaya girdi. İfadesinde “Yılmaz M.’yi ablamın üstünde gördüm” diyen D. G., bu kişiyi darp ettiğini kabul etti. Bu esnada, olaydan haberdar olan E. K. (42) ile eski bacanağı A. K. (48) de A. G.’nin evine gitti. E. K. ve A. G., Yılmaz M.’ye birer tokat attıklarını söyledi.

BİR GÜN SONDA GÖZALTINA ALINDILAR

Yılmaz M.’nin şikayeti üzerinde üç kız kardeş A. G. (44), D. G. (39), ve D. G. (33) ile E. K. ve A. K. geçen 24 Ocak sabahı gözaltına alındı. Bu 5 kişi, gece yarısı silahla yağma suçlaması ile gözaltına alındı. Savcılık 5 ismi de, tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik 5 ismi, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

2 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDILAR

Bu arada D. G. (33) ile D. G. (39) kardeşler, Bursa Aile Mahkemesi ve İstanbul Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak Yılmaz M. hakkında 2’şer aylık uzaklaştırma kararı aldı.