3 ilde uçak seferleri iptal edildi

Iğdır'da etkisini artıran sis sebebiyle trafikte yavaşlama meydana geldi, sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı. Yetkililer, görüş mesafesinin yer yer 5-10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücülere hızlarını azaltmaları ve far kullanımına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Yoğun sis hava ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Iğdır, Kars ve Ağrı illerinde gün içindeki birçok uçuş, düşük görüş mesafesi nedeniyle iptal oldu.

Iğdır’dan Ankara ve İstanbul’a yapılması planlanan seferler ile bu hatlardaki karşılıklı dönüş uçuşları yapılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, sisin gün içinde yer yer etkisini devam ettireceğini, ilerleyen saatlerde havanın kısmen açılabileceğini bildirdi.