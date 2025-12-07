Aşırı yağışlar için AKOM'da kriz masası kuruldu

Aşırı yağışlar için AKOM'da kriz masası kuruldu
Yayınlanma:
Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili oldu. İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kg arasında yağış kaydedildi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı kriz masası kurdu.

Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili oldu.

7 Aralık gece yarısı itibariyle başlayan ve saat 04.00 civarı şiddetini artıran kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış Boğaz çevresi ve Avrupa Yakasında, özellikle Şişli, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde etkili oldu. İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kg arasında yağış kaydedildi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı kriz masası kurdu.

akom1.jpeg

Meteoroloji ve Valilik uyarmıştı: İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu!Meteoroloji ve Valilik uyarmıştı: İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu!

Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havayla birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın yaratabileceği olası olumsuzluklara karşı İBB, tüm birimleriyle teyakkuzda. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda sahaya çıkan ekipler, 5.887 personel ve 1.972 araç/iş makinesinden oluşan gücüyle seferber oldu. Sağanak yağışların yarın sabah saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili oldu.

akom2.jpeg

İstanbul'da metrekareye 45 kg yağış düştüİstanbul'da metrekareye 45 kg yağış düştü

7 Aralık gece yarısı itibariyle başlayan ve saat 04.00 civarı şiddetini artıran kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış Boğaz çevresi ve Avrupa Yakasında, özellikle Şişli, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde etkili oldu. İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kg arasında yağış kaydedildi.

Yağışın öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde devam etmesi ve yarın sabah saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. İl genelinde hafif seyreden rüzgârın ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek gece saatlerine kadar kuzeyli yönlerden zaman zaman fırtınamsı (40–60 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

akom3.jpeg

AKOM’DA KRİZ MASASI KURULDU, YAKLAŞIK 6 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

Hava tahmin raporları doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olumsuz hava koşullarıyla mücadele için ekiplerini hazırladı.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı kriz masası kurarak koordineli çalışma yürüttü. Su baskınlarına karşı kritik görev üstlenen İtfaiye, altyapı ve su tahliye sorunlarını çözen İSKİ, hasar gören yolların onarımı ve güvenli geçişi sağlayan Yol Bakım Daire Başkanlığı ekipleri sahada.

akom4.jpeg

Ayrıca, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, Afet İşleri, Zabıta, İBB Trafik, İETT, Metro İstanbul, Halkla İlişkiler ve İşletmeler Müdürlüğü birimleri de dahil olmak üzere toplam 5.887 personel ve 1.972 araç/iş makinesi sahada aktif görev yaptı. Ekipler, İstanbul'un dört bir yanından gelen ihbarlara müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ HAFTADA HAVA DURUMU

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde bugün soğuk ve yağışlı havaların etkili olması beklenirken, yeni haftada (Pazartesi hariç) parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 20 Aralık’a kadar (8-10 Aralık hariç) mevsim normallerinin 2-4°C üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Kaynak:ANKA

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Türkiye
Bilal Erdoğan babasına övgüler dizip TÜSİAD'ı hedef aldı: Tayyip Erdoğan'ın kıymetini...
Bilal Erdoğan babasına övgüler dizip TÜSİAD'ı hedef aldı: Tayyip Erdoğan'ın kıymetini...
Son dakika | Adli emanet soygununda 10 gözaltı
Son dakika | Adli emanet soygununda 10 gözaltı