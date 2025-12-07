İstanbul'da metrekareye 45 kg yağış düştü

İstanbul'da metrekareye 45 kg yağış düştü
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olduğu belirtildi.

BOĞAZ ÇEVRESİ VE AVRUPA YAKASI’NDA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Gece yarısı başlayıp, saat 04.00 civarı şiddetini artıran sağanağın Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nda özellikle Şişli, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Üsküdar, Bakırköy'de etkili olduğu ifade edilen açıklamada, kentin farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi.

stanbulda-saganak-1.jpg

Meteoroloji ve Valilik uyarmıştı: İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu!Meteoroloji ve Valilik uyarmıştı: İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu!

YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Açıklamada, yağışın öğleye kadar kuvvetli devam edip, yarın sabaha kadar kent genelinde etkili olmasının beklendiği, hafif rüzgarın ise öğleden itibaren kuvvetlenerek geceye kadar kuzeyli yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğü bildirildi.

stanbulda-saganak-2.jpg

İBB'nin, hava tahmin raporları doğrultusunda olumsuz hava koşullarıyla mücadele için ekiplerini hazırladığına dikkati çekilen açıklamada, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) muhtemel olumsuzluklara karşı kriz masa kurduğu ve koordineli çalıştığı vurgulandı.

İstanbul gece sağanak yağışa teslim oldu: Barajlardaki son durum belli olduİstanbul gece sağanak yağışa teslim oldu: Barajlardaki son durum belli oldu

5 BİN 887 PERSONEL GÖREVDE

Açıklamada, itfaiye, İSKİ, Yol Bakım Daire Başkanlığı, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, Afet İşleri, Zabıta, İBB Trafik, İETT, Metro İstanbul, Halkla İlişkiler ve İşletmeler Müdürlüğü birimleri dahil olmak üzere toplam 5 bin 887 personel ve 1972 araç ile iş makinesinin sahada aktif görev yaptığı ifade edildi.

stanbulda-saganak-1-001.jpg

İstanbul'daki hava sıcaklıklarının 20 Aralık'a kadar (8-10 Aralık hariç) mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüğü de kaydedildi.

Kaynak:AA

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Türkiye
Bilal Erdoğan babasına övgüler dizip TÜSİAD'ı hedef aldı: Tayyip Erdoğan'ın kıymetini...
Bilal Erdoğan babasına övgüler dizip TÜSİAD'ı hedef aldı: Tayyip Erdoğan'ın kıymetini...
Aşırı yağışlar için AKOM'da kriz masası kuruldu
Aşırı yağışlar için AKOM'da kriz masası kuruldu
Son dakika | Adli emanet soygununda 10 gözaltı
Son dakika | Adli emanet soygununda 10 gözaltı