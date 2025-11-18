16 yaşındaki genç annesine şiddet uyguladığı belirtilen babasını öldürdü

Yayınlanma:
Konya Meram'da, iddiaya göre babasının aile içi şiddet uygulaması üzerine 16 yaşındaki genç, babasını bıçaklayarak öldürdü. Olayda, aile fertlerine şiddet uyguladığı iddia edilen baba Ahmet Gökçe hayatını kaybederken, 16 yaşındaki oğlu S.G. gözaltına alındı.

Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan olayda, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir evde iddiaya göre, Ahmet Gökçe'nin (40) aile fertlerine şiddet uyguladığı bir tartışma sırasında, 16 yaşındaki oğlu S.G. babasını bıçaklayarak öldürdü.

AİLE İÇİ ŞİDDET TRAJEDİYE DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Ahmet Gökçe'nin evde eşi ve çocuklarına şiddet uygulamasıyla başladı. İddiaya göre, daha sonra evden ayrılan anne, eşyalarını almak için eve döndüğünde tartışma yeniden alevlendi ve Gökçe tekrar aile bireylerine şiddet gösterdi.

BABA GÖĞÜSÜNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜ

Yaşanan arbede sırasında S.G.'nin mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladığı belirtildi. Kanlar içinde yere yığılan Ahmet Gökçe, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

16 YAŞINDAKİ GENÇ GÖZALTINDA

Olayın ardından S.G., Çocuk Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

